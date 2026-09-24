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Mohali News: गांव कुंबड़ा में भारी बिजली बिलों ने छेड़ी सियासी बहस

Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:54 AM IST
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Hefty electricity bills spark political debate in Kumbra village.
मोहाली। पंजाब में मुफ्त बिजली को लेकर सरकार के दावों के बीच गांव कुंबड़ा में 12 हजार से 50 हजार रुपये तक के बिजली बिल सामने आने के बाद सियासी बहस शुरू हो गई है। पूर्व मेयर अमरजीत सिंह उर्फ जीती सिद्धू ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस कर कुछ गरीब परिवारों के बिजली बिल सार्वजनिक किए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों में विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। एक महिला ने बैंक से 50 हजार रुपये कर्ज लेकर पीएसपीसीएल के बकाया बिल की 18-18 हजार रुपये की दो किश्तें जमा कराईं, फिर भी करीब 16 हजार रुपये बकाया बताए जा रहे हैं।
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छोटे घर, सीमित खपत, फिर हजारों का बिल
जीती सिद्धू ने दावा किया कि कई छोटे घरों में सीमित बिजली खपत के बावजूद हजारों रुपये के बिल भेजे गए। उन्होंने सरकार से मामलों की जांच और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसे बिलों की जांच करवाई जाएगी और काटे गए मीटर दोबारा लगवाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान बलविंदर सिंह कुंबड़ा सहित करीब 8-10 परिवारों की महिलाएं मौजूद रहीं।
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