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Mohali News: बलटाना फायरिंग में लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, कनाडा से लौटा युवक निकला शूटर

Tue, 20 Oct 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:30 AM IST
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3 henchmen of the Lawrence gang arrested in Baltana firing incident; youth who returned from Canada turns out to be the shooter
मोहाली/ जीरकपुर। बलटाना में कॉलोनाइजर चौधरी राम कुमार के घर पर फायरिंग करने के मामले में मोहाली पुलिस की सीआईए टीम ने लॉरेंस गैंग से जुड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस के अनुसार, कनाडा से हाल ही में भारत लौटा मनराज उर्फ मन्ना मुख्य शूटर था, जिसने 9 एमएम बरेटा पिस्टल से गोलियां चलाई थीं। उसके साथी राजवीर सिंह ने फायरिंग की वीडियो बनाई थी, जिसे बाद में पूर्व पार्षद नीतू चौधरी के मोबाइल पर भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, स्विफ्ट कार और वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मोबाइल फोन बरामद किया है।
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आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके बाद संदिग्ध कार की पहचान हुई और जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार, पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। अदालत ने तीनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
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