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Mohali News: अर्श निज्जर के शतक से पिच पाइरेट्स ने कूल इलेवन को 90 रन से हराया

Tue, 20 Oct 2026 02:31 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:31 AM IST
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Arsh Nijjar's century helps Pitch Pirates defeat Cool Eleven by 90 runs
मोहाली। सेक्टर-74ए स्थित बेस्ट क्रिकेट अकादमी में सोमवार को खेले गए 13वें स्पोर्ट्सवाला टी-25 रेडबॉल कप के मुकाबले में पिच पाइरेट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कूल इलेवन को 90 रन से शिकस्त दी। मुकाबले में पिच पाइरेट्स की जीत के हीरो अर्श निज्जर रहे, जिन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए महज 46 गेंदों में 122 रन की शतकीय पारी खेली। शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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मैच में पिच पाइरेट्स ने टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाए। टीम की ओर से अर्श निज्जर ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के चारों ओर शॉट लगाकर विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। उनकी 46 गेंदों में 122 रन की पारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अर्श की बल्लेबाजी के सामने कूल इलेवन के गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। पिच पाइरेट्स ने निर्धारित ओवरों में पांच विकेट गंवाकर 275 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।
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276 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कूल इलेवन की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। टीम के बल्लेबाजों ने लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वे पिच पाइरेट्स के स्कोर के करीब नहीं पहुंच सके। कूल इलेवन की पूरी टीम 185 रन बनाकर आउट हो गई। इस तरह पिच पाइरेट्स ने मुकाबला 90 रन के बड़े अंतर से जीत लिया।
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मैच में अर्श निज्जर की शतकीय पारी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत पिच पाइरेट्स ने मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। 46 गेंदों में 122 रन बनाने वाले अर्श निज्जर को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
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