Mohali News: डेराबस्सी थाने के बाहर खड़े ट्रैक्टर-ट्रॉली और टिप्पर से यातायात प्रभावित, हादसे का खतरा

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स्थानीय निवासी एडवोकेट जगतार सिंह, एडवोकेट मनमोहन सिंह और एडवोकेट अशोक राणा ने बताया कि सुबह के समय जब स्कूल बसें और अन्य वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, तो यहां जाम की स्थिति बन जाती है। इससे कॉलेज कॉलोनी और शक्ति नगर सहित आसपास की रिहायशी कॉलोनियों के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।उन्होंने बताया कि यह मुख्य सड़क आसपास के दर्जनों गांवों को जोड़ती है। ग्रामीण रोजाना अपने कामकाज के लिए इसी मार्ग से आते-जाते हैं। ऐसे में सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों के कारण आवागमन बाधित हो रहा है और वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत होती है।रात के समय हादसे का खतराइलाकावासियों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से इस समस्या का समाधान करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सड़क किनारे बिना किसी सुरक्षा संकेत के खड़े भारी वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। रात के समय अंधेरे में इन वाहनों से हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पुलिस थाने के सामने सड़क किनारे खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली और टिप्पर को तुरंत हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करवाया जाए, ताकि यातायात सुचारु हो सके और लोगों को रोजाना की परेशानी से राहत मिल सके।**फोटो कैप्शन:** डेराबस्सी पुलिस थाने के बाहर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली और टिप्पर।