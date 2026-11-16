Mohali News: चिल्ड्रन डे पर लगे शिविर में 27 लोगों ने किया रक्तदान

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जीरकपुर। चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में हरमिटेज प्लाजा में स्माइल फॉरएवर संस्था और टीम उरवा ढकोली के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। योगेश सिक्का की पहल पर आयोजित शिविर में 39 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 27 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।रक्त संग्रह की जिम्मेदारी जीएमएसएच-32, चंडीगढ़ की मेडिकल टीम ने संभाली। इस दौरान अजय गुप्ता, अनिल कुमार सिक्का, राजन भसीन और केआर शर्मा ने आयोजन में सहयोग दिया।आयोजकों ने कहा कि रक्तदान जरूरतमंदों को जीवनदान देने का माध्यम है। उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील की। टीम उरवा के सदस्यों ने रक्तदाताओं, मेडिकल टीम और सहयोगियों का आभार जताया।