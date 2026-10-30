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Mohali News: महिला के खाते से निकाले 1.67 लाख रुपये, मामला दर्ज

Fri, 30 Oct 2026 02:14 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:14 AM IST
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1.67 lakh withdrawn from womans account; case registered
डेराबस्सी के लोहार मोहल्ले का मामला, मोबाइल पर संदेश आने के बाद ठगी का पता चला
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संवाद न्यूज एजेंसी
डेराबस्सी। डेराबस्सी के लोहार मोहल्ले में रहने वाली एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई है। अज्ञात आरोपियों ने उसके बैंक खाते से 1 लाख 67 हजार 496 रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर पैसे कटने के संदेश आने के बाद महिला को इस ठगी का पता चला। पीड़िता दीपा देवी ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि उनके बैंक खाते में कुल 2 लाख 50 हजार रुपये जमा थे। अचानक उनके मोबाइल फोन पर खाते से पैसे कटने के संदेश आने लगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत बैंक पहुंचकर अपने खाते की जांच करवाई। जांच में पता चला कि उनके खाते से 1 लाख 67 हजार 496 रुपये निकाले जा चुके हैं। दीपा देवी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर यह रकम निकाली है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साइबर क्राइम इंस्पेक्टर गुरसिमरन वीर सिंह ने बताया कि साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रकम किस तरीके से निकाली गई। इस ठगी में कौन लोग शामिल हैं।
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