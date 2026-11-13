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Hindi News ›   Punjab ›   Major relief for domestic electricity consumers in Punjab Government waives bills worth ₹518 crore

पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरकार ने माफ किए 518 करोड़ के बिल, बकाया निपटाने के लिए 45 दिन

Fri, 13 Nov 2026 01:23 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 13 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का 518 करोड़ रुपये माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले की घोषणा की। यह माफी विशेष रूप से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है।  

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Major relief for domestic electricity consumers in Punjab Government waives bills worth ₹518 crore
पंजाब सीएम भगवंत मान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना का एलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगी पूरी पेनल्टी और ब्याज माफ किया जाएगा।
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उपभोक्ताओं को अब केवल मूल बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इसके तहत 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करवानी होगी, जबकि शेष 75 प्रतिशत एक साल के भीतर दो आसान किस्तों में चुकाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस फैसले से प्रदेश के 24 लाख से अधिक परिवारों को करीब 518 करोड़ रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा बकाया बिलों के कारण काटे गए बिजली कनेक्शन भी दोबारा बहाल किए जाएंगे। मान ने कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है और जनता को आर्थिक राहत देना उसकी प्राथमिकता है।
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