Ludhiana News: पीएयू किसान मेले में मंच से सम्मानित होंगे खेती में नई राह दिखाने वाले किसान

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लुधियाना। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) 18 और 19 सितंबर को रबी फसलों पर किसान मेला आयोजित करेगा। मेले के पहले दिन उद्घाटन समारोह में प्रगतिशील किसानों और एक पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान नई तकनीकों, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, बागवानी और सहायक व्यवसायों को अपनाने के लिए दिया जाएगा।निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. मक्खन सिंह भुल्लर ने बताया कि पीएयू का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ना है। होशियारपुर के गुरमीत सिंह को सुरजीत सिंह ढिल्लों पुरस्कार मिलेगा। अमृतसर के 32 वर्षीय जोबनदीप सिंह को छोटे किसान पुरस्कार दिया जाएगा। गुरदासपुर के 60 वर्षीय गुरदियाल सिंह और फरीदकोट के 34 वर्षीय बलधीर सिंह भुल्लर को प्रवासी भारतीय पुरस्कार मिलेगा। पटियाला के कुलविंदर सिंह को दलीप सिंह धालीवाल यादगारी पुरस्कार मिलेगा।फिरोजपुर के मनप्रीत सिंह को उजागर सिंह धालीवाल यादगारी पुरस्कार दिया जाएगा। पटियाला के गांव मोहीकलां की ग्राम पंचायत को भाई बाबू सिंह बराड़ छप्पड़ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।किसानों को प्रेरणाअपर निदेशक संचार डॉ. तेजिंदर सिंह रियाड़ ने कहा कि सम्मानित किसान अपने क्षेत्रों के लिए प्रकाशस्तंभ हैं। वे छोटे और मध्यम किसानों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने किसानों से परिवार सहित मेले में पहुंचने की अपील की। इससे वे सीमित संसाधनों के जरिये पारिवारिक आमदनी बढ़ाने के तरीके सीख सकते हैं।