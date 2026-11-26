खन्ना। खन्ना और मंडी गोबिंदगढ़ के बीच रेलगाड़ी की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।जीआरपी चौकी खन्ना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर परशोत्तम कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर शव मिला था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, व्यक्ति की मौत रेलगाड़ी की चपेट में आने से हुई है। पुलिस ने मृतक की पहचान करवाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। शव को सिविल अस्पताल खन्ना की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस आसपास के इलाकों में भी पहचान के लिए जांच कर रही है। मृतक की पहचान और हादसे के कारणों को लेकर जांच जारी है।