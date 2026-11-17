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लुधियाना। बस स्टैंड के अंदर बसों की मरम्मत करने वाली वर्कशॉप में आग लग गई। यह आग पुराने टायरों के गोदाम में रात करीब 10 बजे लगी थी। इसमें लगभग 250 से 300 पुराने टायर जलकर राख हो गए।आग की लपटें उठती देख कर्मचारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। फायरब्रिगेड की 5 से 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाना शुरू किया। करीब 20 दमकलकर्मियों ने वर्कशॉप कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया। दो घंटे तक लगातार पानी की बौछारें की गईं। रात सवा 12 बजे के आसपास आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।आग के कारण और बचावसबसे बड़ी राहत यह रही कि आग परिसर में स्थित पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची। वहां खड़ी सैकड़ों बसें भी सुरक्षित रहीं, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लीड फायरमैन रमन कुमार ने रात 10:15 बजे पटाखे की चिंगारी से आग लगने की सूचना दी थी। लुधियाना डिपो के महाप्रबंधक नवराज बातिश ने भी पटाखे की चिंगारी को प्राथमिक वजह बताया। उन्होंने कहा कि दिवाली के कई दिनों बाद ऐसी घटना होना जांच का विषय है।