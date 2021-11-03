Ludhiana News: अंतिम संस्कार रुकवाकर श्मशान घाट से शव घर लाए

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। मंगलवार को सलेम टाबरी इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने श्मशान घाट में एक युवक का अंतिम संस्कार रुकवा दिया। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सन्नी के रूप में हुई है, जो लापियानो पिज़्ज़ा आउटलेट चलाता था।परिजनों ने आरोप लगाया कि सन्नी की स्वाभाविक मौत नहीं हुई। उनके अनुसार, ससुराल वालों ने साज़िश के तहत उसकी हत्या की है। करीब दो साल पहले सन्नी की लव मैरिज हुई थी। वह अपनी ससुराल में घर जमाई के तौर पर रह रहा था। मंगलवार को ससुराल पक्ष ने दिल का दौरा पड़ने से सन्नी की मौत की सूचना दी थी। परिजनों ने शव देखा तो गले पर गहरे संदिग्ध निशान मिले। इससे उन्हें हत्या का अंदेशा हुआ और उन्होंने अंतिम संस्कार रोक दिया। वे शव को चिता से हटाकर अपने घर ले आए।पुलिस कार्रवाईघटना की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। पीड़ित पक्ष ने एल्डेको पुलिस चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कस्टडी में लेकर सिविल अस्पताल की मार्चरी में रखवाया। पुलिस बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों का खुलासा होगा।