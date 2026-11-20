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बठिंडा। शहर के सिरकी बाजार में शुक्रवार दोपहर नगर निगम की टीम एक निर्माणाधीन इमारत पर कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान बिल्डिंग मालिक और आसपास के दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। कांग्रेसी पार्षद संदीप बॉबी जेसीबी के आगे बैठ गए जिसके बाद निगम की टीम बिना कार्रवाई किए लौट गई।बिल्डिंग मालिक ने दावा किया कि उसकी इमारत का नक्शा नगर निगम से पास है। उसने इसके लिए निर्धारित सरकारी फीस भी जमा करवाई है। मालिक का आरोप था कि निगम अधिकारियों ने कार्रवाई से पहले उसे कोई नोटिस नहीं दिया। नियमानुसार कार्रवाई से पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। पार्षद संदीप बॉबी ने निगम के कुछ अधिकारियों पर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बिल्डिंग को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। दुकानदारों ने विरोध में बाजार बंद करने का एलान भी किया।नगर निगम के सहायक नगर योजनाकार दविंदरपाल शर्मा ने कहा कि बिल्डिंग का नक्शा पास होने के बावजूद मालिक ने स्वीकृत नक्शे से अतिरिक्त निर्माण किया है। इसी के चलते निगम की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए कहा कि निगम की टीम नियमों के अनुसार कार्रवाई करने आई थी। शर्मा ने कहा कि जब भी किसी इमारत पर कार्रवाई होती है, संबंधित व्यक्ति अधिकारियों पर पैसे मांगने के आरोप लगाने लगता है।