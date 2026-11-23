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राजा वड़िंग ने कुछ दिन पहले इंसाफ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा से पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु गुट ने पूरी तरह किनारा किए रखा। उनके गुट का कोई भी पार्षद या वार्ड प्रधान इसमें शामिल नहीं हुआ। हालांकि पूर्व विधायक संजय तलवाड़, सुरिंदर डावर, राकेश पांडे, सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस सहित कई पार्षद राजा वड़िंग के साथ यात्रा में थे।पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की साइकिल यात्रा लुधियाना से निकली थी। उसमें आशु गुट सबसे आगे था, जबकि राजा वड़िंग या उनके किसी साथी की तस्वीर शहर के बोर्डों पर नहीं थी। जिला कांग्रेस प्रधान से लेकर कोई भी पूर्व विधायक इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि यह गुटबाजी दूर नहीं हुई तो पार्टी को नुकसान होगा।इन्साफ यात्रा के दौरान कुछ नौजवानों ने करण कटारिया हत्याकांड को लेकर राजा वड़िंग का विरोध किया। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। राजा वड़िंग ने विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ढाई साल से सांसद होने के बावजूद उनकी किसी बैठक या रैली में कोई विरोध करने नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज उन्हें भेजा गया है और भेजने वाले को सब जानते हैं।इन्साफ यात्रा से पहले राजा वड़िंग ने एक प्रेस वार्ता की थी। रैली के पोस्टर में पंजाब के बड़े नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं की तस्वीरें थीं। हालांकि, पूर्व मंत्री आशु की तस्वीर पोस्टर में नहीं थी। इस बारे में पूछे जाने पर राजा वड़िंग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने गोलमोल जवाब देकर बात टाल दी, जिससे गुटबाजी साफ नजर आती है।