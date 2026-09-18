Ludhiana News: चलती स्विफ्ट बनी द बर्निंग कार, चालक ने कूदकर बचाई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 18 Sep 2026 04:11 PM IST
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कार चालक का आरोप, 30 मिनट देरी से पहुंची दमकल
संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। वीरवार को चीमा चौक से जनकपुरी पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। बोनट से धुआं देख चालक आशु ने सतर्कता दिखाते हुए कूदकर जान बचाई।
देखते-ही-देखते 2019 मॉडल की डीजल स्विफ्ट कार पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा बन गई। स्थानीय लोगों ने फायर सिलिंडर से आग बुझाने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। पीड़ित आशु ने फायर ब्रिगेड पर सूचना के 30 मिनट बाद पहुंचने का आरोप लगाया। इस दौरान हड़बड़ाहट में गिरा आशु का मोबाइल फोन भी कोई अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया। चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल के विलंब से पहुंचने के कारण वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।
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लुधियाना। वीरवार को चीमा चौक से जनकपुरी पुलिस चौकी के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। बोनट से धुआं देख चालक आशु ने सतर्कता दिखाते हुए कूदकर जान बचाई।
देखते-ही-देखते 2019 मॉडल की डीजल स्विफ्ट कार पूरी तरह जलकर लोहे का ढांचा बन गई। स्थानीय लोगों ने फायर सिलिंडर से आग बुझाने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। पीड़ित आशु ने फायर ब्रिगेड पर सूचना के 30 मिनट बाद पहुंचने का आरोप लगाया। इस दौरान हड़बड़ाहट में गिरा आशु का मोबाइल फोन भी कोई अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया। चौकी इंचार्ज सुखविंदर सिंह ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल के विलंब से पहुंचने के कारण वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया।
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