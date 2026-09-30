Ludhiana News: कथा में दो महिलाओं के गहने और नकदी चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 30 Sep 2026 05:30 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के धार्मिक आयोजन में चोरी की वारदात हुई है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के परिजनों से गहने और नकदी चोरी कर ली गई। मोती नगर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।
बरनाला स्थित वायुसेना केंद्र में तैनात विंग कमांडर एसके झा ने शिकायत दी है कि 26 सितंबर को उनकी मां और सास ग्लाडा ग्राउंड में कथा सुनने गई थीं। दोनों महिलाएं वीआईपी गेट के पास खड़ी थीं। भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरों ने उनके गले से सोने की चेन उतार ली। उनका लाल रंग का थैला भी चोरी हो गया। इस थैले में सात हजार रुपये नकद और जरूरी कागजात थे। पंडाल के भीतर पहुंचने पर चोरी का पता चला। वीआईपी गेट पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडाल के भीतर जेबकतरों का गिरोह सक्रिय है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संदिग्धों और पुराने अपराधियों की तलाश जारी है।
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लुधियाना। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के धार्मिक आयोजन में चोरी की वारदात हुई है। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी के परिजनों से गहने और नकदी चोरी कर ली गई। मोती नगर पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है।
बरनाला स्थित वायुसेना केंद्र में तैनात विंग कमांडर एसके झा ने शिकायत दी है कि 26 सितंबर को उनकी मां और सास ग्लाडा ग्राउंड में कथा सुनने गई थीं। दोनों महिलाएं वीआईपी गेट के पास खड़ी थीं। भीड़ का फायदा उठाकर जेबकतरों ने उनके गले से सोने की चेन उतार ली। उनका लाल रंग का थैला भी चोरी हो गया। इस थैले में सात हजार रुपये नकद और जरूरी कागजात थे। पंडाल के भीतर पहुंचने पर चोरी का पता चला। वीआईपी गेट पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पंडाल के भीतर जेबकतरों का गिरोह सक्रिय है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। संदिग्धों और पुराने अपराधियों की तलाश जारी है।
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