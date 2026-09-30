Ludhiana News: कांग्रेस की गतिविधियों को तेज करने पर चर्चा

मंडी गोबिंदगढ़। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महिला विंग की बैठक में आठ महिला कांग्रेस पार्टी में शामिल हुईं। पूर्व मंत्री रणदीप सिंह नाभा की पत्नी बहिष्ता सिंह ने उन्हें सम्मानित किया।बैठक बुधवार को को मंडी गोबिंदगढ़ के जीसीएल क्लब में ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीतू सिंघी की अगुवाई में हुई। इसमें 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गतिविधियों को तेज करने पर चर्चा हुई। बहिष्ता सिंह ने कहा कि अमलोह हलके में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह से अमलोह और गोबिंदगढ़ में महिला कांग्रेस प्रचार गतिविधियों को गति देगी। करीब आठ नई महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। बहिष्ता सिंह, नीतू सिंघी और प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नीलम रानी ने उनका स्वागत किया। महिला नेताओं ने पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।