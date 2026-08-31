Ludhiana News: कंगना रनौत मानहानि केस में बठिंडा अदालत में वीसी से पेश हुईं

बठिंडा। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानि केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को कंगना रनौत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत में पेश हुईं। इस मामले में सोमवार को शिकायतकर्ता महिंदर कौर के पोते गुरप्रीत सिंह की गवाही दर्ज की गई।महिंदर कौर के वकील रघबीर सिंह बहिणीवाल ने गुरप्रीत सिंह को गवाह के तौर पर पेश किया। कंगना के वकील ने दलील दी कि महिंदर कौर को पूरे पंजाब में सम्मान मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि कंगना का ट्वीट महिंदर कौर के बारे में नहीं था। वकील ने दावा किया कि ट्वीट बिलकिस बानो के संबंध में किया गया था। शिकायतकर्ता पक्ष ने इस दलील पर अपना पक्ष रखा। यह मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना की सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि इस पोस्ट से महिंदर कौर की मानहानि हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।