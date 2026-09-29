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Ludhiana News: ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 20.34 लाख रुपये की ठगी

Tue, 29 Sep 2026 06:51 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 29 Sep 2026 06:51 PM IST
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Fraud of 20.34 lakh under the pretext of sending someone to Australia.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मंडी गोबिंदगढ़/अमलोह, 29 सितंबर। अमलोह थाना पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 20 लाख 34 हजार रुपये की ठगी के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई बलजिंदर कौर की शिकायत पर की गई है। आरोपियों में सिमरन अग्रवाल उर्फ चारू अग्रवाल और रोहित अग्रवाल शामिल हैं। दोनों अमृतसर के जोशन कॉलोनी के निवासी हैं।

बलजिंदर कौर ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनके बेटों राहुल सिंह और सैंटी सिंह को ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया था। इसके लिए उनसे 20 लाख 34 हजार रुपये लिए गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने न तो उनके बेटों को विदेश भेजा और न ही पैसे वापस किए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़ा है। मामले की जांच जारी है। बलजिंदर कौर ने अमलोह पुलिस को अपनी शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा गया। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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