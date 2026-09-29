फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Deependra from Akalgarh won bronze at the National Arashi MMA Championship.

Ludhiana News: अकालगढ़ के दीपेंद्र ने राष्ट्रीय अराशी एमएमए चैंपियनशिप में जीता कांस्य

Tue, 29 Sep 2026 04:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 29 Sep 2026 04:50 PM IST
विज्ञापन
Deependra from Akalgarh won bronze at the National Arashi MMA Championship.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

हलवारा। भारतीय वायुसेना केंद्र हलवारा के समीप स्थित अकालगढ़ गांव के युवा खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की दूसरी राष्ट्रीय अराशी एमएमए चैंपियनशिप-2026 में कांस्य पदक जीता है। दीपेंद्र की इस उपलब्धि के बाद गांव और आसपास के इलाके में खुशी का माहौल है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन अगले महीने होने वाली तीसरी विश्व अराशी एमएमए चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है।

यह चैंपियनशिप लुधियाना की सीटी यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी। इसमें देश के 15 से अधिक राज्यों के 400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों के पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों ने मुकाबले किए। दीपेंद्र ने सीनियर पुरुष वर्ग में यह पदक हासिल किया। उन्होंने अपने कोच जगजीत सिंह ठीकरीवाल के मार्गदर्शन में कड़ी तैयारी की थी। राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतना उनके परिवार, कोच और पूरे अकालगढ़ क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है। दीपेंद्र की उपलब्धि की खुशी में अकालगढ़ की सरपंच मनजीत कौर को एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया।
विज्ञापन

राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद दीपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों की ओर बढ़ने की अपील की। दीपेंद्र ने कहा कि अपनी ऊर्जा और समय को खेल मैदान, व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली में लगाएं। उनके अनुसार, खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की राह भी है। अराशी एमएमए महासंघ भी युवाओं को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed