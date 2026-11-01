फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Discussion held on the genetic improvement of the Beetal goat breed

Ludhiana News: बीटल बकरी की नस्ल सुधार पर की चर्चा

Sun, 01 Nov 2026 05:30 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sun, 01 Nov 2026 05:30 PM IST
विज्ञापन
Discussion held on the genetic improvement of the Beetal goat breed
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


लुधियाना। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज विश्वविद्यालय ने पंजाब में बीटल नस्ल की बकरियों में सुधार के लिए रूपरेखा विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की।

वाइस चांसलर जतिंदर पाल सिंह गिल ने कहा कि विचार-गोष्ठी से अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों, किसानों और औद्योगिक भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ेगा जिससे बीटल नस्ल के संरक्षण, आनुवंशिक सुधार तथा व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेषज्ञों ने नस्ल विकास में बकरी पालन क्षेत्र के योगदान पर जोर देते हुए नस्ल संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और उत्पादकता सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। निदेशक प्रसार शिक्षा रविंदर सिंह ग्रेवाल ने बीटल नस्ल के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार को पंजाब के पशुधन क्षेत्र तथा टिकाऊ ग्रामीण आजीविका के लिए आवश्यक बताया। तकनीकी विचार-विमर्श में प्रजनन, रोग रोकथाम, जैव सुरक्षा और विपणन रणनीतियों पर चर्चा हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed