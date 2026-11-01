Ludhiana News: बीटल बकरी की नस्ल सुधार पर की चर्चा

लुधियाना। गुरु अंगद देव वेटरनरी एवं एनिमल साइंसेज विश्वविद्यालय ने पंजाब में बीटल नस्ल की बकरियों में सुधार के लिए रूपरेखा विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की।वाइस चांसलर जतिंदर पाल सिंह गिल ने कहा कि विचार-गोष्ठी से अनुसंधान संस्थानों, सरकारी विभागों, किसानों और औद्योगिक भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ेगा जिससे बीटल नस्ल के संरक्षण, आनुवंशिक सुधार तथा व्यावसायीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेषज्ञों ने नस्ल विकास में बकरी पालन क्षेत्र के योगदान पर जोर देते हुए नस्ल संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और उत्पादकता सुधार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। निदेशक प्रसार शिक्षा रविंदर सिंह ग्रेवाल ने बीटल नस्ल के संरक्षण और आनुवंशिक सुधार को पंजाब के पशुधन क्षेत्र तथा टिकाऊ ग्रामीण आजीविका के लिए आवश्यक बताया। तकनीकी विचार-विमर्श में प्रजनन, रोग रोकथाम, जैव सुरक्षा और विपणन रणनीतियों पर चर्चा हुई।