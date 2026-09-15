Ludhiana News: एनएफएल नंगल इकाई विस्तार को केंद्र सरकार की मंजूरी, भाजपा ने जताया आभार
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 15 Sep 2026 11:39 PM IST
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भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सुभाष शर्मा के नेतृत्व में लड्डू बांट मनाया जश्न
संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल। केंद्र सरकार ने नंगल की एनएफएल इकाई के विस्तार को मंजूरी दी है, जिससे भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और एनएफएल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एनएफएल गेट पर पीएम मोदी व कैबिनेट मंत्री जेपी नड्ढा का आभार व्यक्त कर लड्डू बांटे।
सुभाष शर्मा ने बताया कि जेपी नड्ढा ने नंगल में विस्तार पर जोर दिया था, जिसे विधायक सतपाल सिंह सत्ती और हिमाचल के पूर्व उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर का भी समर्थन मिला। एनएफएल कर्मचारी संगठनों व प्रबंधन के संयुक्त प्रयासों से करोड़ों रुपये की लागत पर विस्तार को मंजूरी मिली। इस विस्तार से नंगल इकाई में खाद का उत्पादन ढाई गुना बढ़ जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और ट्रक यूनियन को भी लाभ होगा। इस अवसर पर परमिंद्र शर्मा सहित कई अन्य नेता व पार्षद भी उपस्थित थे।
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नंगल। केंद्र सरकार ने नंगल की एनएफएल इकाई के विस्तार को मंजूरी दी है, जिससे भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और एनएफएल कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एनएफएल गेट पर पीएम मोदी व कैबिनेट मंत्री जेपी नड्ढा का आभार व्यक्त कर लड्डू बांटे।
सुभाष शर्मा ने बताया कि जेपी नड्ढा ने नंगल में विस्तार पर जोर दिया था, जिसे विधायक सतपाल सिंह सत्ती और हिमाचल के पूर्व उद्योगमंत्री विक्रम ठाकुर का भी समर्थन मिला। एनएफएल कर्मचारी संगठनों व प्रबंधन के संयुक्त प्रयासों से करोड़ों रुपये की लागत पर विस्तार को मंजूरी मिली। इस विस्तार से नंगल इकाई में खाद का उत्पादन ढाई गुना बढ़ जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और ट्रक यूनियन को भी लाभ होगा। इस अवसर पर परमिंद्र शर्मा सहित कई अन्य नेता व पार्षद भी उपस्थित थे।
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