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संवाद न्यूज एजेंसीबठिंडा। जिले के संगत मंडी क्षेत्र में मंगलवार सुबह लूट की वारदात हुई। पांच आरोपियों की कार अनियंत्रित होकर खेतों में पलट गई। इस घटना में तीन आरोपी ग्रामीणों की मदद से पकड़े गए जबकि दो फरार हो गए।गांव मैहना निवासी राजमिस्त्री बलकरण सिंह मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बाइक से जा रहे थे। पांच आरोपियों ने वैगनआर कार में उनका पीछा किया। उन्होंने बलकरण सिंह को रास्ते में घेरकर 50 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल छीन लिया। लूट के बाद पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीणों ने आरोपियों का पीछा किया। ग्रामीणों को पीछे आता देख आरोपियों ने कार की रफ्तार बढ़ाई। इसी दौरान चालक संतुलन खो बैठा और कार खेतों में पलट गई।आरोपियों की पहचान और पुलिस कार्रवाईपकड़े गए आरोपियों की पहचान गांव मैहना निवासी बब्बू, रविंदर सिंह और हरदीप सिंह के रूप में हुई है। फरार आरोपियों में गांव कुटी निवासी हरदीप सिंह और प्रीति सिंह शामिल हैं। थाना संगत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरबंस सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।