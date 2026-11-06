Ludhiana News: भाजपा ने लुधियाना में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख नियुक्त किए

लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील मौदगिल ने पार्टी संगठन का विस्तार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों की नियुक्तियां कीं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य पार्टी को समाज के विभिन्न वर्गों में मजबूत करना है। इससे संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी।मौदगिल ने विनोद कालिया को वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी। नरिंदर दत्ता को एनजीओ प्रकोष्ठ सौंपा गया। सौरव सिंह ठाकुर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रमुख बने। संजय शर्मा को परिवहन प्रकोष्ठ और क्रांति डोगरा को हिमाचल प्रकोष्ठ मिला। रोबिन चुघ को पुलिस एवं प्रशासनिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली। सुनील मौदगिल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी निष्ठा से जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस अवसर पर जिला महामंत्री हर्ष शर्मा, शिनू चुघ, कैलाश चौधरी और इंद्र अग्रवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।