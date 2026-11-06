Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   BJP appointed heads of various cells in Ludhiana

Ludhiana News: भाजपा ने लुधियाना में विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुख नियुक्त किए

Fri, 06 Nov 2026 07:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 06 Nov 2026 07:50 PM IST
विज्ञापन
BJP appointed heads of various cells in Ludhiana
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

लुधियाना। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील मौदगिल ने पार्टी संगठन का विस्तार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रमुखों की नियुक्तियां कीं। इन नियुक्तियों का उद्देश्य पार्टी को समाज के विभिन्न वर्गों में मजबूत करना है। इससे संगठनात्मक गतिविधियों को गति मिलेगी।

मौदगिल ने विनोद कालिया को वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी। नरिंदर दत्ता को एनजीओ प्रकोष्ठ सौंपा गया। सौरव सिंह ठाकुर पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रमुख बने। संजय शर्मा को परिवहन प्रकोष्ठ और क्रांति डोगरा को हिमाचल प्रकोष्ठ मिला। रोबिन चुघ को पुलिस एवं प्रशासनिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली। सुनील मौदगिल ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य जनसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों को आगे बढ़ाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त पदाधिकारी निष्ठा से जिम्मेदारियां निभाएंगे। इस अवसर पर जिला महामंत्री हर्ष शर्मा, शिनू चुघ, कैलाश चौधरी और इंद्र अग्रवाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed