लुधियाना-फिरोजपुर हाईवे पर हादसा: बाइक को टक्कर मार पुल की रेलिंग तोड़ नीचे गिरी कार, तीन घायल

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कार पुल पर लगी रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार लवप्रीत सिंह निवासी गांव चूहड़चक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक सवार दो विद्यार्थी भी घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।मिली जानकारी के अनुसार, गांव कलेरा निवासी अर्शमीत सिंह और हरमनवीर सिंह सिटी यूनिवर्सिटी से बाइक पर अपने गांव कलेरा की तरफ लौट रहे थे। जब वे जगरांव में तनेजा अस्पताल के नजदीक पहुंचे तो पीछे से लुधियाना की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।टक्कर लगने से कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पुल पर लगी रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।हादसा इतना अचानक हुआ कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में कार सवार लवप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाइक सवार दोनों विद्यार्थियों को भी चोटें आईं।हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से कार में फंसे घायल को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बाइक सवार दोनों घायल विद्यार्थियों को भी उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया।पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस सबंधी थाना सिटी 2 के इंचार्ज आत्मा सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी