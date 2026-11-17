बरनाला। जिले में पराली प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की लकी ड्रॉ योजना के तहत 50 किसानों को सम्मानित किया गया। डिप्टी कमिश्नर अभिजीत कपलिश ने विजेता किसानों को प्रमाण पत्र दिए।किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सात लाख रुपये की पुरस्कार राशि के सात साप्ताहिक लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं। शीर्ष तीन पुरस्कार 20 हजार, 15 हजार और 10 हजार रुपये के हैं। 22 किसानों को 2500-2500 रुपये दिए जाते हैं। अब तक दो ड्रॉ पूरे हो चुके हैं जिनमें 50 किसानों का चयन किया गया है। इन ड्रॉ में कई किसानों ने विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। अभिजीत कपलिश और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विवेक मोदी ने किसानों से पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की।