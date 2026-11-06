Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Wife dies in road accident, husband critically injured

Jalandhar News: सड़क दुर्घटना में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल

Fri, 06 Nov 2026 11:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 06 Nov 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
Wife dies in road accident, husband critically injured
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

फगवाड़ा। होशियारपुर रोड पर भुल्लाराई चौंक में मोटरसाइकिल व ट्रक की टक्कर दौरान हुए हादसे में मोटरसाइकिल सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।


अजय कुमार वासी लुधियाना अपनी पत्नी नवजोत के साथ दवाई लेने के लिए फगवाड़ा के गांव खलवाड़ा आया था। पति-पत्नी जब दवाई लेने के बाद मोटरसाइकिल से होशियारपुर रोड पर स्थित भुल्लाराई चौंक के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें महिला नवजोत कौर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका पति अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद फगवाड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया व जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed