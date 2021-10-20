फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Violent clash among undertrial prisoners in central jail; police personnel critically injured

Jalandhar News: केंद्रीय जेल में हवालातियों के बीच खूनी झड़प, पुलिसकर्मी गंभीर

Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Violent clash among undertrial prisoners in central jail; police personnel critically injured
हवालातियों को शांत कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी किया हमला
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

होशियारपुर। केंद्रीय जेल में बीती देर रात हवालातियों के बीच विवाद हो गया। यह विवाद जल्द ही खूनी झड़प में बदल गया। हवालातियों को बैरकों में ले जाते समय कहासुनी हुई थी।

सूचना पर जेल प्रशासन और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हवालातियों को शांत कराने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान हवालातियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसमें पुलिसकर्मी मनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिविल अस्पताल होशियारपुर पहुंचाया गया। गंभीर हालत के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। झड़प के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed