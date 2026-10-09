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Jalandhar News: मेगा पीटीएम में किया अभिभावकों का स्वागत

Fri, 09 Oct 2026 05:42 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 09 Oct 2026 05:42 PM IST
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Parents welcomed at the Mega PTM.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। मान सरकार की शिक्षा क्रांति के तहत शुक्रवार को मोगा जिले के सभी 606 सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (मेगा पीटीएम) आयोजित की गई। स्कूलों को सजाकर अभिभावकों का स्वागत किया गया।

शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई, प्रदर्शन और प्रगति पर चर्चा की। मोगा के भीम नगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 827 विद्यार्थियों के अभिभावकों को पढ़ाई की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। पीटीएम का उद्देश्य स्कूल-अभिभावक तालमेल और शिक्षा गुणवत्ता सुधारना है। अभिभावकों ने बताया कि यह मीटिंग बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रिंसिपल मनजीत कौर ने कहा कि यह बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने और अभिभावकों को उनकी पढ़ाई से जोड़ने के लिए लाभदायक है।
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