Jalandhar News: बंद लाइटों और सफाई के मुद्दे पर नगर काउंसिल बाहर हंगामा

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीफाजिल्का। प्रताप बाग में आठ महीने से बंद स्ट्रीट लाइटों और खराब सफाई व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नगर काउंसिल कार्यालय के बाहर हंगामा हो गया। भूपिंदर सिंह नामधारी ने नगर काउंसिल अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और धक्का-मुक्की भी हुई।भूपिंदर सिंह नामधारी ने आरोप लगाया कि लंबे समय से स्ट्रीट लाइटें बंद थीं जिससे रात में अंधेरा रहता था और लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। उन्होंने कहा कि बार-बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं किया। नामधारी ने इलाके में सफाई व्यवस्था सुधारने और सार्वजनिक मूत्रालयों की उचित व्यवस्था करने की मांग की। धरने की सूचना पर रमेश कटारिया सहित अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों तक मामला पहुंचने के बाद संबंधित कर्मचारियों को भेजा गया। कुछ ही घंटों में प्रताप बाग की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कर दिया गया। नगर काउंसिल के सैनिटरी इंस्पेक्टर अरोड़ा ने बताया कि स्ट्रीट लाइटों और पार्किंग से जुड़े मुद्दों का समाधान हो गया है। प्रदर्शनकारियों को चाय-कॉफी भी पिलाई गई। धरने के दौरान नगर काउंसिल के सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। सफाई कर्मचारियों और कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि धरना बिना पूर्व सूचना के लगाया गया था। उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।स्थिति बिगड़ती देख मौके पर मौजूद पार्षदों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की और उन्हें शांत करवाने का प्रयास किया। बातचीत के बाद नगर काउंसिल कार्यालय के बाहर लगाया गया धरना समाप्त हो गया। कर्मचारियों और अधिकारियों ने दावा किया कि विवाद के पीछे संपत्ति कर और एनओसी से जुड़ा बकाया मामला था। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।