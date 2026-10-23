Jalandhar News: मामूली विवाद में युवक की हत्या, गांव का ही युवक नामजद

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फरीदकोट। जिले के गांव किला नौ में वीरवार देर शाम मामूली विवाद के बाद हिंसक घटना हुई। इसमें एक युवक यादविंदर सिंह यादू वांदर की जान चली गई। शुक्रवार रात करीब 12 बजे मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।यादविंदर का गांव के ही सुखचैन सिंह से किसी बात पर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर सुखचैन ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल यादविंदर को मेडिकल कॉलेज फरीदकोट ले जाया गया। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। मृतक अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। थाना सदर पुलिस ने आरोपी सुखचैन सिंह पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है।पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के अनुसार, थाना सदर फरीदकोट पुलिस ने सुखचैन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है और जांच जारी है। गांव के सरपंच कंवलजीत सिंह ने भी घटना पर दुख जताया।फ़ोटो 23frd 2