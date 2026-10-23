पंजाब में दर्दनाक हादसा: स्कूल जा रहे दो बच्चों को ऑटो ने कुचला, सामने आया घटना का डरावना वीडियो
सामने आए फुटेज के मुताबिक, दोनों बच्चे पैदल अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान, पास ही खड़े ऑटो के चालक ने अचानक वाहन चलाना शुरू कर दिया और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए।
विस्तार
पंजाब के जालंधर वेस्ट हलके से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक डराने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार को सुबह स्कूल जा रहे दो मासूम बच्चे अचानक एक ऑटो की चपेट में आ गए। इस पूरी दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लापरवाही की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं।
सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसा
सामने आए फुटेज के मुताबिक, दोनों बच्चे पैदल अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान, पास ही खड़े ऑटो के चालक ने अचानक वाहन चलाना शुरू कर दिया और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बचाई जान
बच्चों के ऑटो के टायर में बुरी तरह फंस जाने के कारण उन्हें तुरंत बाहर निकालने में काफी परेशानी हुई। हालांकि, मौके पर तुरंत एकत्र हुए साहसी स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए ऑटो को तिरछा किया और किसी तरह दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दर्दनाक हादसे में बड़ी बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं।
चालक की लापरवाही पर उठे सवाल
घटना के सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो चालक की भारी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, हादसे के विस्तृत घटनाक्रम और संबंधित पक्षों की आधिकारिक पुष्टि का आना अभी बाकी है। इस घटना ने एक बार फिर से शहर में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा और वाहन चालकों की लापरवाही को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है।
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