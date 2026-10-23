पंजाब में दर्दनाक हादसा: स्कूल जा रहे दो बच्चों को ऑटो ने कुचला, सामने आया घटना का डरावना वीडियो

चालक की लापरवाही पर उठे सवाल

घटना के सामने आने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो चालक की भारी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि, हादसे के विस्तृत घटनाक्रम और संबंधित पक्षों की आधिकारिक पुष्टि का आना अभी बाकी है। इस घटना ने एक बार फिर से शहर में स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा और वाहन चालकों की लापरवाही को लेकर बड़ी चिंता खड़ी कर दी है।