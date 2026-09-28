फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Tribute paid to martyr Bhagat Singh on his birth anniversary.

Jalandhar News: जयंती पर शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि

Mon, 28 Sep 2026 05:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 28 Sep 2026 05:48 PM IST
विज्ञापन
Tribute paid to martyr Bhagat Singh on his birth anniversary.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


जलालाबाद। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर शहर में विभिन्न संस्थाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। शहीद भगत सिंह चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला, सिटीजन वेलफेयर काउंसिल और शहीद भगत सिंह यादगार सभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।


पूर्व विधायक रमिंदर सिंह आवला ने युवाओं से भगत सिंह के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश व समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने का आह्वान किया। सिटीजन वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष प्रकाश दोषी की अगुवाई में कार्यक्रम के बाद केक भी काटा गया। वहीं, आवला ने चौक में राजगीरों को लड्डू बांटे। मौके पर सूबा सिंह नंबर, पवन अरोड़ा, मेहरबान सिंह नारंग, दुनी चंद बत्रा, अशोक गगनेजा, राज कुमार गगनेजा, सतीश चराया, पूरन भगत और गुरजिंदर सिंह धमीजा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed