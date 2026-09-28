पंजाब में करीब 20 लाख वोट काटे गए : वड़िंग

फिरोजपुर। कांग्रेसियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग का पुतला फूंका। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि पंजाब में करीब 20 लाख वोट काटे गए हैं।वडिंग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के कहने पर चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। उन्होंने बताया कि दो सहायक चुनाव आयुक्तों ने भी आयोग को 14 बार लिखित आवेदन दिए हैं। हालांकि, आयोग उनकी सलाह सुनने को तैयार नहीं है। वड़िंग ने मांग की कि पंजाब में पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि एसआईआर चुनाव के बाद की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर ग्रामीण क्षेत्रों से वोट कटवाने का आरोप लगाया। उन्होंने आशंका जताई कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो पंजाब विधानसभा चुनाव में धांधली हो सकती है।