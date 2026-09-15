Jalandhar News: मुक्तसर में 80 प्रतिबंधित गोलियों के साथ तीन गिरफ्तार

मुक्तसर। जिला पुलिस ने विभिन्न मामलों में तीन लोगों को 80 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।गिद्दड़बाहा पुलिस ने हुस्नर चौक के पास ओंकार उर्फ संगू को पकड़ा। उसके पास से 30 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। दूसरे मामले में लंबी पुलिस ने गांव शेरांवाली के बस अड्डे से होशियार सिंह को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 20 प्रतिबंधित गोलियां मिलीं। लंबी पुलिस ने गांव चन्नू के पास नाकाबंदी के दौरान शलिंदर सिंह उर्फ मोटू को काबू किया। उसके बिना नंबर के मोटरसाइकिल से 30 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की गईं। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।