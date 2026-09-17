Jalandhar News: भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा आज से होगी शुरू
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 04:07 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 04:07 PM IST
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अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का से दिखाएंगे हरी झंडी, पठानकोट पहुंचेंगे सतीश पूनिया
117 विधानसभा हलकों तक पहुंचेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा निकालेगी। यह यात्रा 18 से 30 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत चार यात्राएं प्रदेश के सभी 117 विधानसभा हलकों तक पहुंचेंगी।
ये यात्राएं करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट से पहली यात्रा रवाना करेंगे। यह यात्रा माधोपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का से तीसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया भी पठानकोट में तैयारियों पर बैठक करेंगे। फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से अन्य यात्राएं शुरू होंगी। भाजपा पंजाब के महासचिव राजेश बाघ ने नशे के खात्मे को पार्टी का संकल्प बताया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जालंधर में होगा। यह प्रयास 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की कवायद है।
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117 विधानसभा हलकों तक पहुंचेगी नशा मुक्त पंजाब यात्रा
अमर उजाला ब्यूरो
जालंधर। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा निकालेगी। यह यात्रा 18 से 30 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत चार यात्राएं प्रदेश के सभी 117 विधानसभा हलकों तक पहुंचेंगी।
ये यात्राएं करीब 4000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट से पहली यात्रा रवाना करेंगे। यह यात्रा माधोपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का से तीसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया भी पठानकोट में तैयारियों पर बैठक करेंगे। फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से अन्य यात्राएं शुरू होंगी। भाजपा पंजाब के महासचिव राजेश बाघ ने नशे के खात्मे को पार्टी का संकल्प बताया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जालंधर में होगा। यह प्रयास 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की सक्रियता बढ़ाने की कवायद है।
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