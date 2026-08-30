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Jalandhar News: पैसे न देने पर बेटे ने किया तेज हथियार से पिता का कत्ल

Sun, 30 Aug 2026 11:24 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 30 Aug 2026 11:24 PM IST
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Son kills father with sharp weapon for not giving money
बेटा व बहू दोनों पहुंचे थे पिता से पैसे मांगने, पिता नहीं माने तो सिर पर किया वार
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संवाद न्यूज एजेंसी

जालंधर। हरगोबिंद नगर में शनिवार देर रात एक बेटे और उसकी पत्नी ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक दलजीत सिंह एक फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दलजीत सिंह के बेटे सुखपाल सिंह ने रूही से लव मैरिज की थी, जिसके दलजीत सिंह खिलाफ थे। शादी के बाद दलजीत सिंह ने बेटे को घर से निकाल दिया था। सुखपाल अपनी पत्नी के साथ हरगोबिंद नगर में किराए के मकान में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह अक्सर पिता से पैसे मांगता था। दलजीत सिंह पैसे देने से इन्कार कर देते थे। शनिवार देर रात सुखपाल अपनी पत्नी रूही और एक दोस्त के साथ पिता के घर पहुंचा।
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विवाद और हत्या
सुखपाल ने पिता से पैसों की मांग की लेकिन दलजीत सिंह ने मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने दलजीत सिंह के सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर थाना नंबर-8 के प्रभारी इंस्पेक्टर साहिल चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर धारा 103 और 103(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है।
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