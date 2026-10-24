‘बन गईं रील्स, हो गए ट्वीट्स?’: दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, इंस्टा लाइव में बोले-आ गया हूं, 30 को मिलेंगे

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इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोसांझ ने कहा कि वह 30 को दिल्ली में अपने प्रशंसकों से मिलेंगे। उनके इस बयान के बाद कॉन्सर्ट रद्द होने की अफवाहों पर विराम लगता नजर आ रहा है।सुबह इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस से जुड़े दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या रील्स बन गईं, ट्वीट्स हो गए और न्यूज़रूम में डिबेट भी हो गई? उन्होंने बिना पुख्ता जानकारी के चर्चा करने वालों पर तंज कसा।दिलजीत ने कहा कि किसी भी खबर पर चर्चा करने से पहले उसकी सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। उन्होंने बिना तथ्यों की पुष्टि किए बहस करने और अफवाहें फैलाने वालों को निशाने पर लिया।कॉन्सर्ट रद्द होने की चर्चाओं के बीच दिलजीत ने फैंस से कहा कि वह 30 अक्तूबर को दिल्ली में मिलेंगे। लाइव खत्म करते हुए उन्होंने अपने प्रशंसकों से प्यार जताते हुए कहा, “आई लव यू।”कॉन्सर्ट की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले सवाल उठे थे। आयोजकों की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई है। दिलजीत ने अपने लाइव में परमिशन मिलने की बात कही। हालांकि, अनुमति की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासन से की जानी चाहिए।कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश और निकास के रास्तों, पार्किंग तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और स्टेडियम के आसपास यातायात संबंधी प्रतिबंधों की अंतिम जानकारी आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी।