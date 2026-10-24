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‘बन गईं रील्स, हो गए ट्वीट्स?’: दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, इंस्टा लाइव में बोले-आ गया हूं, 30 को मिलेंगे

Sat, 24 Oct 2026 10:10 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Published by: Nivedita Updated Sat, 24 Oct 2026 10:10 AM IST
सार

गायक दिलजीत दोसांझ का दिल्ली में 30 अक्तूबर को संगीत कार्यक्रम तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। पहले इस कार्यक्रम को अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था। 

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SInger Diljit Dosanjh breaks his silence on his delhi concert instagram live
दिलजीत दोसांझ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 30 अक्तूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाले अपने कॉन्सर्ट को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। 
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इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोसांझ ने कहा कि वह 30 को दिल्ली में अपने प्रशंसकों से मिलेंगे। उनके इस बयान के बाद कॉन्सर्ट रद्द होने की अफवाहों पर विराम लगता नजर आ रहा है।
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इंस्टा लाइव में क्या बोले दिलजीत
“बन गईं रील्स, हो गए ट्वीट्स?”
सुबह इंस्टाग्राम लाइव पर फैंस से जुड़े दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा कि क्या रील्स बन गईं, ट्वीट्स हो गए और न्यूज़रूम में डिबेट भी हो गई? उन्होंने बिना पुख्ता जानकारी के चर्चा करने वालों पर तंज कसा।
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“पहले खबर की सच्चाई जानो, हवा में तीर मत चलाओ”
दिलजीत ने कहा कि किसी भी खबर पर चर्चा करने से पहले उसकी सच्चाई पता कर लेनी चाहिए। उन्होंने बिना तथ्यों की पुष्टि किए बहस करने और अफवाहें फैलाने वालों को निशाने पर लिया।
“मैं आ गया हूं, 30 को दिल्ली में मिलेंगे”
कॉन्सर्ट रद्द होने की चर्चाओं के बीच दिलजीत ने फैंस से कहा कि वह 30 अक्तूबर को दिल्ली में मिलेंगे। लाइव खत्म करते हुए उन्होंने अपने प्रशंसकों से प्यार जताते हुए कहा, “आई लव यू।”

क्या था विवाद
कॉन्सर्ट की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले सवाल उठे थे। आयोजकों की ओर से सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन से जुड़े इंतजामों पर चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई है। दिलजीत ने अपने लाइव में परमिशन मिलने की बात कही। हालांकि, अनुमति की मौजूदा स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित प्रशासन से की जानी चाहिए।


सुरक्षा व्यवस्था पर भी रहेगी नजर
कॉन्सर्ट के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने, प्रवेश और निकास के रास्तों, पार्किंग तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है। सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और स्टेडियम के आसपास यातायात संबंधी प्रतिबंधों की अंतिम जानकारी आधिकारिक निर्देशों से स्पष्ट होगी।
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