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Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Search in jail: Eight mobile phones and contraband items recovered

जेल में तलाशी: आठ मोबाइल और प्रतिबंधित सामान बरामद

Fri, 16 Oct 2026 03:40 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 16 Oct 2026 03:40 PM IST
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Search in jail: Eight mobile phones and contraband items recovered
नौ हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजपुर। जेल में बंदियों की तलाशी के दौरान आठ मोबाइल फोन, चार हेडफोन, दो डाटा केबल सहित अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ। जेल प्रशासन की जांच में यह सामान मिला। सहायक सुपरिंटेंडेंट जेल के बयान पर नौ हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

हवालाती रघु से बैटरी-सिम सहित एक कीपैड मोबाइल मिला। कैदी दलेर सिंह से वीवो कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल फोन बरामद हुआ। पांच हवालातियों गुरदीप सिंह, शेरा, रामदीन, गुरभेज सिंह और सुखचैन सिंह से चार मोबाइल फोन और चार हेडफोन मिले। उनसे दो डाटा केबल और 48 पुड़ियां जर्दा भी बरामद हुआ। सिमरनजीत सिंह उर्फ बबलू से आधी पुड़ियां कूल लिप (तंबाकू) और पांच संदिग्ध नशीले कैप्सूल मिले। बंदी शुभम कुमार उर्फ मिश्री से भी बैटरी-सिम सहित एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया। थाना सिटी पुलिस ने सभी हवालातियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
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