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Jalandhar News: 100 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 03:41 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 16 Oct 2026 03:41 PM IST
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Accused arrested with 100 grams of heroin
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। थाना सिटी जीरा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और एक प्लेटिना बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना सिटी जीरा के इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि वह अपने साथी कर्मचारियों के साथ गश्त कर रहे थे, शक के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी की पहचान जैमल सिंह निवासी गांव भैणी, जिला बठिंडा के रूप में कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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