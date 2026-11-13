Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   OT center staff caught supplying drugs in central jail

Jalandhar News: केंद्रीय जेल में नशा सप्लाई करते ओट सेंटर कर्मी काबू

Fri, 13 Nov 2026 07:51 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Fri, 13 Nov 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
OT center staff caught supplying drugs in central jail
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


होशियारपुर। केंद्रीय जेल में नशा सप्लाई करने की कोशिश कर रहे ओट सेंटर के एक कर्मचारी रजत को जेल प्रशासन ने तलाशी के दौरान पकड़ा। आरोपी की पहचान रजत के रूप में हुई। उसके पास से 91 ग्राम नशीला पदार्थ, 98 नशीले कैप्सूल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।

रजत जेल के मेडिकल विभाग के ओट सेंटर में कार्यरत था। उसकी ड्यूटी नशे के आदी कैदियों को दवाएं उपलब्ध करवाना था। सहायक सुपरिंटेंडेंट जसवंत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। थाना सिटी के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि रजत पर ड्यूटी की आड़ में नशीले पदार्थों की सप्लाई का आरोप है। थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed