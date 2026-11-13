Jalandhar News: केंद्रीय जेल में नशा सप्लाई करते ओट सेंटर कर्मी काबू

होशियारपुर। केंद्रीय जेल में नशा सप्लाई करने की कोशिश कर रहे ओट सेंटर के एक कर्मचारी रजत को जेल प्रशासन ने तलाशी के दौरान पकड़ा। आरोपी की पहचान रजत के रूप में हुई। उसके पास से 91 ग्राम नशीला पदार्थ, 98 नशीले कैप्सूल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ।रजत जेल के मेडिकल विभाग के ओट सेंटर में कार्यरत था। उसकी ड्यूटी नशे के आदी कैदियों को दवाएं उपलब्ध करवाना था। सहायक सुपरिंटेंडेंट जसवंत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। थाना सिटी के एसएचओ अनिल कुमार ने बताया कि रजत पर ड्यूटी की आड़ में नशीले पदार्थों की सप्लाई का आरोप है। थाना सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।