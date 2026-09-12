Jalandhar News: मुठभेड़ के बाद कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तारएकपिस्टल, एक मोटरसाइकिल बरामद

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श्री खडूर साहिब। तरनतारन सिटी पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर जग्गा मुरादपुरा को घायल हालत में गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बाठ रोड के पास एक बंद पेट्रोल पंप के पास हुई। पुलिस ने उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। जग्गा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक सुरिंदर लांबा ने बताया कि सिटी थाने की पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, मुरादपुरा निवासी जगजीत सिंह उर्फ जग्गी इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। उसके पास अवैध हथियार भी था। डीएसपी सुखबीर सिंह और थाना सिटी प्रभारी परमजीत सिंह विरदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी की। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया। चालक ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जग्गा का पीछा किया। जग्गा ने मोटरसाइकिल को बाठ चौक के पास बंद पेट्रोल पंप की तरफ तेजी से भगाया। इस दौरान पुलिस पार्टी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में जगजीत सिंह जग्गा के दिल में गोली लगी। पुलिस अधीक्षक सुरिंदर लांबा ने बताया कि जग्गी के खिलाफ करीब एक महीने पहले पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का मामला दर्ज किया गया था।

संवाद न्यूज एजेंसी