Jalandhar News: बूटा मोहम्मद की दुघर्टना की खबर निकली अफवाह, सूफी गायक बोले- मैं, परिवार और गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित

जालंधर। सोमवार शाम पंजाबी सूफी गायक बूटा मोहम्मद के एक्सीडेंट की खबर फैल गई। गायक ने वीडियो जारी कर इसका खंडन किया। उन्होंने बताया कि वह, परिवार और गाड़ी पूरी तरह सुरक्षित हैं।उन्होंने इसे फेक न्यूज बताया और कहा कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अफवाह फैलने पर प्रशंसकों ने चिंता जताते हुए उन्हें कई फोन किए। उन्होंने न्यूज चैनलों से खबर प्रसारित करने से पहले जांच-पड़ताल की अपील की। दावा था कि जालंधर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर उनकी कार को ट्रॉले ने टक्कर मारी। इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई। थाना रामामंडी के एएसआई सुरजीत सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला सुलझाया। उन्होंने फर्जी खबर फैलाने वालों से इसे तुरंत हटाने की अपील की।