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15 सेकंड की रील का बड़ा सियासी असर!: पंजाब में डिजिटल चुनावी जंग तेज, जिसे एल्गोरिदम दिखाएगा, वही दिखेगा

Tue, 06 Oct 2026 08:38 AM IST
Nivedita सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर
सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर Published by: Nivedita Updated Tue, 06 Oct 2026 08:38 AM IST
सार

पंजाब में 2027 का चुनाव पुराने राजनीतिक मॉडल चौपाल, व्यक्तिगत संपर्क और नए डिजिटल मॉडल इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, रील, एआई का परीक्षण होगा।

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election atmosphere in Punjab already started building up mobile screens ahead of 2027 assembly election
पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव का डिजिटल माॅडल तैयार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही मोबाइल स्क्रीन पर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। पंजाब का चुनावी नैरेटिव अब 15 से 30 सेकंड की डिजिटल दुनिया में आकार ले रहा है। इसमें रील, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार वीडियो और भावनात्मक संदेश शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।

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पंजाब में डिजिटल पहुंच व्यापक है। अगस्त 2026 के दूरसंचार आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 1.98 करोड़ मोबाइल कनेक्शन थे। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के 93 फीसदी ग्रामीण घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध था। इससे राजनीतिक संदेश अब गांवों तक भी सीधे पहुंच रहे हैं। राजनीतिक दलों ने अपने संगठन को राज्य मुख्यालय से विधानसभा और मंडल स्तर तक फैलाना शुरू कर दिया है।
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राजनीतिक दलों का डिजिटल विस्तार
आम आदमी पार्टी ने मई 2026 में पंजाब के लिए अपने सोशल मीडिया प्रकोष्ठ में नई नियुक्तियां कीं। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में राज्य स्तर पर आईटी और सोशल मीडिया पदों पर नियुक्तियां कीं; अनिल सरीन सोशल मीडिया प्रभारी बने। कांग्रेस ने अगस्त 2026 में नेताओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। मार्च 2026 में गुरतेज सिंह पन्नू ने पंजाब कांग्रेस के सोशल मीडिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अकाली दल ने 2022 चुनाव में 23,000 व्हाट्सएप समूहों का दावा किया था; 2027 के लिए युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अकाली दल वारिस पंजाब दे ने भी सितंबर 2026 में छह विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी नियुक्त किए हैं।
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एल्गोरिदम की भूमिका और प्रभाव
डिजिटल राजनीति में एल्गोरिदम महत्वपूर्ण है जो तय करता है कि मतदाता क्या देखेगा। यदि कोई युवा किसी राजनीतिक रील को ज्यादा देर देखता है तो उसे वैसी ही सामग्री अधिक दिखाई देती है। इससे मोबाइल स्क्रीन पर एक ही तरह के विचार बार-बार दिखते हैं, जिससे वह एक डिजिटल घेरे में फंस सकता है। इंजीनियर अंतरिक्ष भल्ला के अनुसार, छोटी, तेज और भावनात्मक वीडियो सामग्री युवाओं का ध्यान तुरंत खींचती है। हालांकि, रील देखने और राजनीतिक रूप से प्रभावित होने में अंतर है; इसका विश्वसनीय आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।


चुनाव प्रचार का नया मॉडल और चुनौतियां
राजनीतिक दलों का डिजिटल निवेश इसे गंभीर चुनावी माध्यम मानता है। अगस्त 2026 में पंजाब सरकार ने लगभग 1,000 सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों को एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। नए चुनाव प्रचार मॉडल में राजनीतिक दल संदेश तैयार करते हैं, डिजिटल टीम उसे वीडियो में बदलती है, स्थानीय चेहरा पेश करता है, और एल्गोरिदम पहुंच तय करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मतदाता मोबाइल पर दिखाई जा रही राजनीति को जांचेगा या बार-बार दिखने वाली तस्वीर ही उसके लिए सच बन जाएगी?

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