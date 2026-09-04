मिशन क्लीन पंजाब : विधायक ने की चौक की सफाई

जलालाबाद। पंजाब सरकार के मिशन क्लीन पंजाब अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत जलालाबाद में हुई। विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर चौक पर सफाई कर अभियान का नेतृत्व किया।गोल्डी ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और आसपास का क्षेत्र साफ रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि आगामी 15 से 20 दिन तक नगर परिषद की टीमें शहर की गलियों और मोहल्लों में सफाई अभियान चलाएंगी। एकत्रित कूड़े का उचित निपटारा किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शहर की सफाई के साथ लोगों में स्वच्छता की जिम्मेदारी पैदा करना है।