Jalandhar News: दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़ा आतंकी संगठन एसएफजे का गुर्गा

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बाजाखाना पुलिस ने भी युवक व साथी पर दर्ज किया केससंवाद न्यूज एजेंसीफरीदकोट। दिल्ली स्पेशल सेल ने गांव डोड से प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े प्रितपाल सिंह उर्फ काका को हिरासत में लिया है। वह लंबे समय से एसएफजे के भारत विरोधी नेटवर्क के लिए कार्य कर रहा था।इस कार्रवाई के बाद फरीदकोट जिला पुलिस ने प्रितपाल सिंह और उसके साथी मंगल सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली कि प्रितपाल सिंह को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। प्रितपाल सिंह आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ा है। वह पन्नू के इशारे पर विभिन्न स्थानों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखवाता था। इन शब्दों के वीडियो भी तैयार करवाता था। यह काम वह बठिंडा के गांव महिमा सरजा निवासी मंगल सिंह से पैसे देकर करवाता था। मंगल सिंह वीडियो बनाकर प्रितपाल सिंह को भेजता था जो आगे पन्नू के नेटवर्क तक जाती थीं।पुलिस कार्रवाई और आरोपपुलिस के अनुसार इन गतिविधियों का उद्देश्य समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाना था। इनसे सामाजिक भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। थाना बाजाखाना में प्रितपाल सिंह और मंगल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मंगल सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।