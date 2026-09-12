Jalandhar News: अवैध पिस्ताैल और दो कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार

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फिरोजपुर। थाना लक्खोके बहिराम पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को अवैध पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार किया है।

थाना कैंट पुलिस की टीम लाइटां वाला चौक, फिरोजपुर कैंट में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि अजय पुत्र बूटा के पास अवैध पिस्टल है, जिसे वह अपने पास रखता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने श्मशान घाट रोड पर खड़े अजय को काबू कर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्टल ग्लॉक, मैगजीन सहित और दो कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

संवाद न्यूज एजेंसी