Jalandhar News: 2 संस्थाओं ने जरूरतमंद परिवार की बेटी शादी करवाई

जलालाबाद। जलालाबाद की मनुखता दी सेवा सरबत दा भला संस्था और दशमेश सेवा सोसाइटी ने गांव बह्मणी वाला की एक जरूरतमंद परिवार की बेटी का विवाह धार्मिक रीति-रिवाजों से करवाया। यह गुरुद्वारा कलगीधर साहिब में संस्थाओं का 45वां आनंद कारज था।संस्था अध्यक्ष सतनाम सिंह थिंद ने बताया कि विवाह की व्यवस्थाएं सेवादारों और दानदाताओं के सहयोग से की गईं। व्हिसल्स रेस्टोरेंट ने भोजन और जलपान की व्यवस्था की। कई परिवारों ने नवविवाहित जोड़े को घरेलू उपयोग का सामान भेंट किया। मौके पर सतनाम सिंह थिंद, जसविंदर सिंह, गुरमीत सिंह, राज मेहरोक, हरप्रीत सिंह और गुरप्रताप सिंह जाचक सहित कई सेवादार मौजूद थे।