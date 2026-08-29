जालंधर नॉर्थ में किसका चलेगा जोर: कांग्रेस विधायक के सामने बढ़ी चुनाैती, विकास बनाम पुराने जनाधार की लड़ाई

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पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जालंधर नॉर्थ में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने जालंधर के मेयर वनीत धीर को हलका इंचार्ज बनाया है। धीर ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाते हुए लंबित परियोजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। विज्ञापन



2022 में कांग्रेस को मिली थी बढ़त

2022 में नॉर्थ सीट पर 1,92,161 मतदाता थे। इनमें 1,00,895 पुरुष, 91,265 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर मतदाता था। कुल 1,28,158 वोट पड़े और मतदान 66.69 फीसदी रहा। कांग्रेस के अवतार सिंह जूनियर को 47,338 वोट मिले थे। भाजपा के केडी भंडारी को 37,852 और आप के दिनेश ढल्ल को 32,685 वोट मिले। कांग्रेस ने भाजपा को 9,486 वोट से हराया था जबकि आप तीसरे स्थान पर रही थी। विज्ञापन



बाबा हेनरी 2017 और 2022 में लगातार दो बार जीत चुके हैं। उनके पिता अवतार हेनरी भी 1992, 1997 और 2002 में विधायक रहे और पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2022 में नॉर्थ सीट पर 1,92,161 मतदाता थे। इनमें 1,00,895 पुरुष, 91,265 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर मतदाता था। कुल 1,28,158 वोट पड़े और मतदान 66.69 फीसदी रहा। कांग्रेस के अवतार सिंह जूनियर को 47,338 वोट मिले थे। भाजपा के केडी भंडारी को 37,852 और आप के दिनेश ढल्ल को 32,685 वोट मिले। कांग्रेस ने भाजपा को 9,486 वोट से हराया था जबकि आप तीसरे स्थान पर रही थी।बाबा हेनरी 2017 और 2022 में लगातार दो बार जीत चुके हैं। उनके पिता अवतार हेनरी भी 1992, 1997 और 2002 में विधायक रहे और पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। विज्ञापन विज्ञापन

विकास कार्यों पर आप का दावा

मेयर वनीत धीर का दावा है कि नॉर्थ में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा रहा है। उनका कहना है कि दमोरिया पुल के नीचे करीब 50 साल पुरानी जलभराव की समस्या दूर की जा रही है। गोपाल नगर और आसपास के मोहल्लों में छोटी क्षमता वाली पुरानी सीवरेज व्यवस्था से घरों में पानी वापस आने की समस्या भी दूर करने का दावा उन्होंने किया। बर्ल्टन पार्क-स्पोर्ट्स हब लगभग तैयार है और दिसंबर में इसे जनता को समर्पित करने की योजना है। धीर के मुताबिक यह परियोजना 2007 से लंबित थी।



पूर्व विधायक केडी भंडारी ने सरकार और स्थानीय विधायक पर विकास की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने चंदन नगर अंडरब्रिज में जलभराव के साथ फोकल प्वाइंट, गदईपुर और दादा कॉलोनी की खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। सईपुर, संतोखपुरा, लम्मा पिंड, गांधी कैंप और राम नगर में सीवरेज व गंदे पानी की समस्या भी गिनाई। छोटे ट्रांसफार्मर, बिजली कट और ट्रांसफार्मर फुंकने की समस्या का भी उन्होंने जिक्र किया।



भंडारी ने टांडा रोड, अड्डा होशियारपुर और राम नगर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम को भी मुद्दा बनाया। उनका कहना है कि अमृतसर-जालंधर रेल मार्ग पर ट्रेनों की अधिक आवाजाही से फाटक बार-बार बंद होते हैं। यहां अंडरपास या ओवरब्रिज की जरूरत है।