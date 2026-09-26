Jalandhar News: नवविवाहिता ने दी जान, पति और ननद नामजद

होशियारपुर। ससुरालियों की प्रताड़ना से परेशान एक नवविवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुल्लोवाल पुलिस ने आरोपी पति और ननद के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें नामजद किया है।मृतका के पिता तीर्थ राम ने पुलिस को बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी की शादी 9 मई 2026 को जालंधर के गुरप्रीत सिंह से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति गुरप्रीत सिंह और ननद पिंकी दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। आरोपियों ने कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे घर से निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक मांग पूरी नहीं होती, वह वापस न आए। इन परेशानियों के चलते उसकी बेटी ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।