Jalandhar News: झगड़े में पिता-पुत्र ने ऑटो चालक की पिटाई की, मूकदर्शक बनी रही पुलिस

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जालंधर। महानगर के कपूरथला चौक में एक कार और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। इस मामूली टक्कर के बाद दोनों वाहन चालकों के बीच जुबानी जंग शुरू हुई। यह विवाद जल्द ही हिंसक हो गया।आरोप है कि ऑटो चालक ने कार वाले को गाली दी थी। इसके बाद कार चालक ने ऑटो चालक को थप्पड़ और लात-घूंसों से पीटना शुरू किया। ऑटो चालक ने भी जवाब में हाथ-पैर चलाए। कार चालक ने अपने समर्थकों को मौके पर बुला लिया। कार चालक आढ़ती पिता-पुत्र ने अपने समर्थकों के साथ ऑटो चालक को पीटा। उन्होंने करीब 1 मिनट में ऑटो चालक को 50 के करीब थप्पड़ और मुक्के जड़ दिए। पीड़ित ऑटो चालक हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगाता रहा।पुलिस की भूमिका पर सवालइस हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस पूरी तरह से मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने ऑटो चालक को बचाया तक नहीं। फिलहाल, ऑटो और कार चालक दोनों ने ही पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की है।